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Литовцы приобрели для передачи Украине 110 антидроновых ружей EDM4S стоимостью 1,5 млн евро

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Литовцы приобрели для передачи Украине 110 антидроновых ружей EDM4S стоимостью 1,5 млн евро
Литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S общей стоимостью около полутора миллионов евро.

Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Антидроновые ружья литовского производства будут доставлены в Украину как можно быстрее. Их планируется распределить между 35 подразделениями ВСУ.

"Мы прозвали их "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин бы заценил", – отметил Тапинас.

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