Литовцы приобрели для передачи Украине 110 антидроновых ружей EDM4S стоимостью 1,5 млн евро
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Литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S общей стоимостью около полутора миллионов евро.
Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Антидроновые ружья литовского производства будут доставлены в Украину как можно быстрее. Их планируется распределить между 35 подразделениями ВСУ.
"Мы прозвали их "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин бы заценил", – отметил Тапинас.