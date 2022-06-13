У оккупантов есть проблемы с комплектованием войск на Донбассе, - Генштаб

Сегодня боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели. Противник испытывает проблемы с комплектованием личного состава.