Новости • Агрессия России против Украины, Война

У оккупантов есть проблемы с комплектованием войск на Донбассе, - Генштаб

5 64519
У оккупантов есть проблемы с комплектованием войск на Донбассе, - Генштаб
Сегодня боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели. Противник испытывает проблемы с комплектованием личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ 13 июня.

"Российские захватчики испытывают проблемы с комплектованием штурмовых подразделений в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13 июня

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Urs
    смена когда кончается? или сегодня в ночь?
  • Slava Investor
    У стародавньому єгипті таких називали живі вбиті
  • Лидия Севастьянова
    Не знаю чи мають вони проблеми, а у мене таке враження, що вони плодяться як колорадські жуки. Ти їх травиш, а їх все більше. (((
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости