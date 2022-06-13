Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован, - Гайдай

Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены. Но город не заблокирован, часть находится под украинским контролем.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города - под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.

Орки мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно", - написал Гайдай в фейсбуке.

По словам руководителя, даже в случае быстрого изгнания российских оккупантов из Северодонецка возобновить разрушенные коммуникации до зимы не удастся.

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