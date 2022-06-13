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Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован, - Гайдай

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Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован, - Гайдай
Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены. Но город не заблокирован, часть находится под украинским контролем.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города - под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.

Орки мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно", - написал Гайдай в фейсбуке.

По словам руководителя, даже в случае быстрого изгнания российских оккупантов из Северодонецка возобновить разрушенные коммуникации до зимы не удастся.

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Топ комментарии

  • Alex Vassago
    Ну от чому історія знову і знову повторюється??!!
    Цивільні, цивільні, бла, бла...
    Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
    Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
    А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
    Ви за ЗСУ думайте.
  • Дик Шелдон
    Мені більше цікавить доля хлопців на передовій. Наші бійці мають можливість поповненювати запаси їжі та набоєв, чи їх чекає доля маріупольського гарнізону?
    Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
  • Харьков Сумской
    Боже, бережи воінів ЗСУ.
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