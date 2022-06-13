Только по официальным данным более 200 дагестанцев ликвидированы на войне в Украине, - InformNapalm

По данным из официальных некрологов, количество дагестанцев из российских оккупационных подразделений, ликвидированных в Украине, превысило 200 человек.

Об этом сообщили в международном волонтерском сообществе InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"В марте InformNapalm публиковал статью "Груз 200 едет в Дагестан: Москва отправляет на убой в Украину потенциальных сепаратистов". С тех пор ведется таблица со статистикой 200-х из Дагестана. По данным из официальных некрологов количество дагестанцев, погибших по приказу Кремля в Украине за 3,5 месяца перевалило уже за 200 человек", - рассказали в сообществе.

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По информации сообщества, Дагестан считается наиболее сепаратистской и мятежной республикой в ​​составе РФ. "Именно поэтому Москва так активно утилизирует дагестанцев на этой войне против Украины", – отметили в сообществе.