Вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия, - замглавы Еврокомиссии Юрова

Заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью El Pais, пишет "Европейская правда".

Юрова выступила за предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

"Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институтами", – отметила еврокомиссар.

Она подтвердила, что окончательное заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, а также Молдовы и Грузии будет готово в пятницу, 17 июня.

"Мы также должны рассматривать Украину несколько иначе, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны", - добавила Юрова.

Комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о предоставлении Украине "промежуточного статуса" для вступления в ЕС, заместитель главы Еврокомиссии отметила, что это "подобные концепции".

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