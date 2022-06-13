Премьеры Албании, Северной Македонии и Черногории посетят Киев

Премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевский поддержали предложение премьер-министра Черногории Дритана Абазовича посетить Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский пригласил Абазовича в украинскую столицу. Глава правительства Черногории принял приглашение украинского президента и предложил идею совместного визита в Киев премьер-министров стран Западных Балкан, прежде всего - членов НАТО, "чтобы послать более сильный месседж поддержки с Западных Балкан в поддержку суверенитета и целостности Украины".

13 июня стало известно, что премьер-министры Албании и Северной Македонии поддержали предложение коллеги из Черногории. Теперь осталось договориться о дате, констатируют черногорские медиа.

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