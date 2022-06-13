Вследствие применения армией РФ запрещенных кассетных боеприпасов погибли 98 человек, из них 7 детей, - Офис Генпрокурора

В десяти областях Украины правоохранители расследуют не менее 183 фактов применения военными Российской Федерации запрещенных международным гуманитарным правом кассетных боеприпасов.

Об этом сообщили в Управлении информационной политики Офиса Генерального прокурора по запросу Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители с 24 февраля начали 84 уголовных производства по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов.

33 уголовных производства – на территории Днепропетровской, 17 – в Николаевской, 11 – в Херсонской, шесть – в Донецкой, пять – в Житомирской, четыре – в Киевской, три – в Харьковской, три – в Запорожской, по одному – в Сумской и в Черниговской областях.

От обстрелов кассетными боеприпасами на территории этих областей погибли 98 человек, из них 7 детей, ранения получили 219 гражданских, в том числе 25 детей, сообщили правоохранители.

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Кассетные боеприпасы – это контейнеры, наполненные десятками бомб, предназначенных для разбрасывания на большой территории и взрыва при попадании. Они могут быть выпущены из земли артиллерийскими системами или сброшены с самолетов. Многие не взрываются при первичном ударе и могут оставаться на земле годами, представляя опасность для людей.