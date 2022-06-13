Воины 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области

Украинские воины из состава 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Сегодня после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков. Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов стало меньше в украинском небе", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сбили еще один российский вертолет на Донбассе. ВИДЕО