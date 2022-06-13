Зеленский и Рютте обсудили евроинтеграционный путь Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Провел переговоры с Премьер-министром Нидердандов Марком Рютте. Проинформировал об актуальной ситуации на фронте; поблагодарил за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают Украине в противодействии агрессии РФ. Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку Нидерландов!"

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