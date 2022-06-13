Роман Жадана "Интернат" стал победителем литературной премии ЕБРР за 2022 год
Как отмечается в релизе банка, премия в 20 тыс. евро будет разделена между автором и переводчиками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Литературная премия ЕБРР вручается ежегодно за лучшую, по мнению независимого жюри, книгу автора из региона операций ЕБРР в переводе на английский язык. Премия была основана в 2017 году.
Победу "Интерната" объявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Сюжет романа: учитель путешествует через растерзанный войной Донбасс в Украине, чтобы забрать своего племянника из школы-интерната. Затем оба возвращаются вместе домой.
"За кажущейся простотой этого сюжета стоит роман Жадана, чрезвычайный, взрывной, нежный, гневный и поэтический, о замордованном крае и абсурде, банальности, ужасе и моментах подлинного единения между людьми, которые случаются на войне", – приводятся в релизе слова главы жюри, литературного критика в Times Literary Supplement Тоби Лихтига.