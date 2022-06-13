Роман Жадана "Интернат" стал победителем литературной премии ЕБРР за 2022 год

Роман Сергея Жадана "Интернат" в английском переводе Райли Костиган-Хьюмса и Айзека Стейкхаус Виллера, изданный издательством Yale University Press, в понедельник был объявлен победителем ежегодной литературной премии Европейского банка реконструкции и развития.

Как отмечается в релизе банка, премия в 20 тыс. евро будет разделена между автором и переводчиками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Литературная премия ЕБРР вручается ежегодно за лучшую, по мнению независимого жюри, книгу автора из региона операций ЕБРР в переводе на английский язык. Премия была основана в 2017 году.

Победу "Интерната" объявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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Сюжет романа: учитель путешествует через растерзанный войной Донбасс в Украине, чтобы забрать своего племянника из школы-интерната. Затем оба возвращаются вместе домой.

"За кажущейся простотой этого сюжета стоит роман Жадана, чрезвычайный, взрывной, нежный, гневный и поэтический, о замордованном крае и абсурде, банальности, ужасе и моментах подлинного единения между людьми, которые случаются на войне", – приводятся в релизе слова главы жюри, литературного критика в Times Literary Supplement Тоби Лихтига.