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Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий. ФОТО

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Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий. ФОТО
Российский беспилотник скинул боеприпас на жителей Сумщины. В результате взрыва 1 человек погиб, 2 ранены.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий 01

"Почти в 14 на территорию Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб...", - написал чиновник в фейсбуке.

Кроме того, Сумщину дважды обстреляли из минометов с территории РФ.

Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий 02

Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий 03

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Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий 04

"После 12 часов россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская громада.

Около 17 часов Великописаревскую громаду обстреляли из минометов, 30 прилетов", - сообщил Живицкий.

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Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий 05
Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий 06

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Топ комментарии

  • время
    Доки не почнуть горіти кацапські селища, війна не закінчиться. Білгород має стати другим Маріуполем.
  • saper
    якщо ми не почнемо знищувати цю нечисть на їхній території - це буде продовжуватися вічно
  • Игорь Билык
    Я так понял бинокль беспилотник высматривать на одной из самых протяженных границ со свинособакией , и с ака его сбивать? Сразу видно профессионала.
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