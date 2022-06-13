Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий. ФОТО
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Российский беспилотник скинул боеприпас на жителей Сумщины. В результате взрыва 1 человек погиб, 2 ранены.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти в 14 на территорию Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб...", - написал чиновник в фейсбуке.
Кроме того, Сумщину дважды обстреляли из минометов с территории РФ.
"После 12 часов россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская громада.
Около 17 часов Великописаревскую громаду обстреляли из минометов, 30 прилетов", - сообщил Живицкий.