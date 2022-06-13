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Шольцу нужно отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией, - Зеленский

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Шольцу нужно отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.

Об этом Зеленский сказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Он (Шольц) и его правительство должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – считает Зеленский.

Президент Украины также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.

По мнению главы государства, подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше повредило Берлину, ошибочен.

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Комментируя возможный приезд Шольца в Украину, Зеленский заявил, что он не должен ограничиваться фотографиями. По мнению президента, глава правительства ФРГ должен объявить во время визита об увеличении поддержки Украины и кандидатского статуса в ЕС. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против России.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Шольц хоть пытается балансировать, а квартальная шобла точно играет на стороне Куйла.
  • Стрелок
    сьогодні боневтік дав громадянство України автору студії 95 жідкову. тому самому "тамбовському вовку". Котрий є автором славетних монологів зеленського про "Україну-повію", "синьор-голодомор" та "томос-термос". ура!
  • Олександр Островський
    Боже, яке кончене!
    Воно вважає себе крутішим за Наполеона, дозволяючи собі такий тон у дипломатичних зносинах - вказує лідеру великої й впливової держави, що має робити він та очолюваний ним уряд. Так це не працює!
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