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"Выхлоп – 2 секунды - разрыв", - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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"Выхлоп – 2 секунды - разрыв", - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Журналист Денис Казанский обнародовал мнения жителей оккупированного Донецка, подтверждающих тот факт, что город обстреливают россияне

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Казанский отметил: "Сегодня по Донецку целый день наносили артудары. Причем сами жители фиксируют, что стреляют практически из самого Донецка. На видео удивленного дончанина четко слышно минус - и сразу прилет через 2 секунды".

Ситуация просто один на один с той, что была в Луганске в 2014 году. По центру Донецка бьют с территории, подконтрольной оккупантам. Иходящие с линии фронта не было бы слышно в центре города".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные обстреляли центр Донецка для "картинки" в СМИ, - ЦПД

Журналист продолжил: "Даже ДНРовцы признают, что происходит что-то непонятное (хотя действительно понятное).

Так называемый депутат народного совета ДНР Олег Фролов (на фото) пишет: "Выхлоп – 2 сек.-  разрыв. Я тупо не понимаю, что происходит"

Комментарии к посту тоже характерны – местные все понимают. Как и в 2014 году, Донецк обстреливают сами россияне. ВСУ за все годы войны таких ударов по центру Донецка никогда не наносили".

Выхлоп – 2 секунды - разрыв, - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные 01

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так а чё? Народ Макеевки не имеет права на самоопределение?
    Не хочет гордый народ Макеевки кормить весь Донецк. Вот и ******.
    Да, кацапы?
  • vlah
    2-3 сек- ****** даже не из Макеевки, а тупо из Донецка в Донецк. Ну, местным овощам так и надо. "Нас @бут, а мы крепчаем"- рабское быдло.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    донецькі так і залишилися для росіян хохлами - яких на бійню та в гній не шкода.

    Даремно зраджували Україну, воювали за руських і відсмоктували кадировцям.

    Потрібно було слухати Новодворську у далекому 2014-му☝

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