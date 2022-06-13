"Выхлоп – 2 секунды - разрыв", - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Казанский отметил: "Сегодня по Донецку целый день наносили артудары. Причем сами жители фиксируют, что стреляют практически из самого Донецка. На видео удивленного дончанина четко слышно минус - и сразу прилет через 2 секунды".
Ситуация просто один на один с той, что была в Луганске в 2014 году. По центру Донецка бьют с территории, подконтрольной оккупантам. Иходящие с линии фронта не было бы слышно в центре города".
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Журналист продолжил: "Даже ДНРовцы признают, что происходит что-то непонятное (хотя действительно понятное).
Так называемый депутат народного совета ДНР Олег Фролов (на фото) пишет: "Выхлоп – 2 сек.- разрыв. Я тупо не понимаю, что происходит"
Комментарии к посту тоже характерны – местные все понимают. Как и в 2014 году, Донецк обстреливают сами россияне. ВСУ за все годы войны таких ударов по центру Донецка никогда не наносили".