В боях на Донбассе украинская армия и разведка тактически переигрывают врага, - Зеленский
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.
По словам главы государства, украинские военные уже освободили более 1 тыс. населенных пунктов от российской оккупации, остановили наступление оккупационных войск на юге страны.
"В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одно из самых жестоких сражений в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно - в артиллерийских системах", – заявил Зеленский.
В то же время, по его словам, цена этой битвы для украинцев очень высока.
"Она просто страшная. И мы ежедневно обращаем внимание на то, что лишь достаточное количество современного оружия и артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и таки положит конец российским издевательствам над украинским Донбассом", - отметил президент.