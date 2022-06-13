В боях на Донбассе украинская армия и разведка тактически переигрывают врага, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на Донбассе украинская армия и разведка переигрывают российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

По словам главы государства, украинские военные уже освободили более 1 тыс. населенных пунктов от российской оккупации, остановили наступление оккупационных войск на юге страны.

"В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одно из самых жестоких сражений в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно - в артиллерийских системах", – заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, цена этой битвы для украинцев очень высока.

"Она просто страшная. И мы ежедневно обращаем внимание на то, что лишь достаточное количество современного оружия и артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и таки положит конец российским издевательствам над украинским Донбассом", - отметил президент.

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