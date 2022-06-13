Новости • Агрессия России против Украины, Война

Нет сегодня человека, который точно скажет, сколько будет продолжаться путь к победе, - Зеленский

6 63192
Нет сегодня человека, который точно скажет, сколько будет продолжаться путь к победе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет человека, который точно скажет, сколько времени продлится путь Украины к победе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Нет сегодня того человека, который точно скажет, сколько времени продлится наш путь к победе. Но абсолютное большинство людей сегодня уже осознает – именно таков наш путь. Именно так завершится эта война", - сказал Зеленский.

Смотрите также: У нас нет иного выбора, чем выбивать оккупантов со всех наших территорий, - Зеленский. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • 5 копійок
    Чому не закінчується війна? Хто наживається на війні?
  • Павло ШОвте
    ЗЄ, як не ховайся за лайномарафоном, а за Чонгар і Захисників Маріуполя відповідати доведеться. Пам'ятаєш як ти Пороху на стадіоні кричав, вєрнітє пацанов? Українці до тебе, поверни Захисників Маріуполя!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости