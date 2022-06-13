Нет сегодня человека, который точно скажет, сколько будет продолжаться путь к победе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет человека, который точно скажет, сколько времени продлится путь Украины к победе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Нет сегодня того человека, который точно скажет, сколько времени продлится наш путь к победе. Но абсолютное большинство людей сегодня уже осознает – именно таков наш путь. Именно так завершится эта война", - сказал Зеленский.

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