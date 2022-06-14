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Россия испытывает против Украины новые образцы вооружения, - Минобороны

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Россия испытывает против Украины новые образцы вооружения, - Минобороны
В ходе боевых действий в Украине российская армия использует широкий спектр запрещенного оружия, а также опробует новые образцы вооружения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия. Есть правила и обычаи войны, которые разрешаются международным правом. Поэтому, действительно, есть разрешенное оружие, а есть оружие, которое запрещено. И вот Россия использует весь спектр запрещенного оружия. Более того, у них часть вооружения есть на исследовании, они используют войну для испытания новых своих образцов, и все это здесь применяется", - заявила Маляр.

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Она констатировала, что Россия нарушает все нормы и обычаи войны.

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Топ комментарии

  • rofs
    Утро в сосновом бору

  • andi Mir
    Заступниця міністра оборони яка за пару днів до вторгнення казала ,що західні змі та розвідки розганяють російську пропаганду про вторгнення. І вже вбиті,закатовані , згвалтовані жителі прикордонних населених пунктів повірили і їй і шашличнику з банкової.
  • Danger Zone
    А, почему, верх. гл. ком, Украина не испытывает новые виды вооружения? Спасибо за содержательный ответ - Но тогда, как Я(оно) буду строить, например, дороги.
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