Полученное оружие не уходит от Украины на черный рынок. Мы ежедневно видим его эффективность, – Пентагон
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В Пентагоне опровергли слухи о перепродаже по Украине оружия, полученного от стран Запада.
Об этом заявил представитель Пентагона Антон Семельрот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сейчас у Пентагона нет доказательств того, что оружие, отправленное Украине, попадает на черный рынок.
"Вместо этого мы видим эффективность оружия, которое мы предоставляем украинцам каждый день", - подчеркнул Семельрот.
Также он рассказал, что такой вариант перепродажи тщательно проверялся перед отправкой оружия в Украину.
"Украинское руководство заверило нас, что понимает всю ответственность", - добавил Семельрот.