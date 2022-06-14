Полученное оружие не уходит от Украины на черный рынок. Мы ежедневно видим его эффективность, – Пентагон

В Пентагоне опровергли слухи о перепродаже по Украине оружия, полученного от стран Запада.

Об этом заявил представитель Пентагона Антон Семельрот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас у Пентагона нет доказательств того, что оружие, отправленное Украине, попадает на черный рынок.

"Вместо этого мы видим эффективность оружия, которое мы предоставляем украинцам каждый день", - подчеркнул Семельрот.

Также он рассказал, что такой вариант перепродажи тщательно проверялся перед отправкой оружия в Украину.

"Украинское руководство заверило нас, что понимает всю ответственность", - добавил Семельрот.

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