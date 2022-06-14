В отношении коллаборантов открыли уже более 700 уголовных производств, - Енин

С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала более 700 уголовных производств за коллаборационизм, 400 производств передали по подследственности в другие правоохранительные органы.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По фактам коллаборационной деятельности мы зарегистрировали более 700 уголовных производств. Больше всего вероятных коллаборантов зафиксировано в Луганской области – 162 правонарушения, Киев и Киевская область – 155, в Херсонской области – 68. В ряде областей из-за временной оккупации сообщаем о подозрении заочно... Полсотни производств уже в суде, а еще 400 передано по подследственности в другие правоохранительные органы", - сказал Енин.

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Он также проинформировал, что за время действия военного положения в Украине открыто в общей сложности 48 тысяч производств, из которых 17 тысяч касаются преступлений, совершенных российскими военными.

"С начала широкомасштабного вторжения и по сей день следователями Национальной полиции начато более 48 тысяч уголовных производств. С этого числа около 17 тысяч уголовных производств открыто по фактам совершения в Украине преступлений военнослужащими вооруженных сил россии или их пособниками", - сказал первый зам.министра.