Вашингтон пытается обеспечить для Украины как можно более сильные позиции, - пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер
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Россия не демонстрирует никакого желания завершать развязанную против Украины войну, поэтому США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она в итоге получила преимущество противника.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это путинская неспровоцированная агрессия против суверенитета другого государства. Украина должна защищаться, и она делает это невероятно исключительным образом", – отметила Жан-Пьер.
Пресс-секретарь также подчеркнула, что все войны рано или поздно заканчиваются мирными переговорами. Поэтому Вашингтон пытается обеспечить для Украины как можно более сильные позиции, чтобы быть готовыми к переговорам, когда придет время.