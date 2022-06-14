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Зеленский о переговорах с РФ: Будем говорить, если Россия будет готова положить конец войне

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Зеленский о переговорах с РФ: Будем говорить, если Россия будет готова положить конец войне
Украина готова вести мирные переговоры с Россией только в том случае, если противник намерен положить конец войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью изданию ZDF, передает Цензор.НЕТ.

"У нас нет времени на разговоры, которые не работают. Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова покончить с войной", - заявил глава государства.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Так ведь Параша тоже готова договориться посередине. Днепра...
  • Olena Lynch
    опять будет убеждать Путина отходить на границе до 23 февраля .Так такого не будет, путин же явно сказал ему в ответ на его записочку "я вас уничтожу". Вот чем оборачивается ************* о шашличках .
  • Andrii Pushkarchuk
    Взагалі то, смерть москалям!
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