Оккупанты устроили теракты в Мелитополе и Бердянске с целью дискредитации Украины, - ISW
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В Институте изучения войны предполагают, что оккупационные власти устроили террористическую деятельность в Мелитополе и Бердянске ко Дню России 12 июня. Цель – обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Детализуя это предположение, в ISW приводят слова коллаборанта, главы оккупационной администрации на захваченных территориях Запорожской области Владимира Рогова. Он сделал заявление о том, что "террористы" устроили три взрыва в Бердянске. Однако позже по неизвестным причинам он отказался от своих заявлений и определил ситуацию как аварию на электростанции.
Рогов заявлял, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с "попытками Украины нарушить мирную жизнь в "освобожденных" (оккупированных Россией) районах.