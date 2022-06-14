Украина готова пройти путь к полноценному членству в ЕС и провести все необходимые реформы, - Стефанчук
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим получить первую точку старта, дорожную карту, которую мы должны выполнить для того, чтобы стать полноценным членом ЕС", - сказал Стефанчук во время встречи с коллегами Федерального парламента Бельгии - главой палаты представителей Элиан Тилё и главой комитета по иностранным делам Эльз Ван Хоф.
По его словам, Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ.
Стефанчук выразил надежду, что глава палаты представителей парламента использует свое влияние, чтобы Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
В свою очередь Тилё выразила поддержку Украине.
"Роль Украины очень важна, и не только для вашего членства, а в целом для Европейского Союза, на ваших плечах многое лежит", - отметила она.
Отметим, что сейчас Стефанчук находится с рабочим визитом в Бельгии.