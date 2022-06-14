Байден продлил еще на год санкции против Беларуси

Президент США Джо Байден официально сообщил, что продлил чрезвычайную ситуацию в связи с действиями и политикой режима республики Беларусь, что предусматривает продление санкций против власти этой страны.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также злонамеренная деятельность белорусского режима и постоянные злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

В этой связи президент отметил, что продолжает действие чрезвычайной ситуации, связанной с республикой Беларусь после 16 июня еще на один год.

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