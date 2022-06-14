Враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины, - Резниченко
3 0787
Ночь на Днепропетровщине выдалась неспокойной.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг снова обстрелял два района нашей области - Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской громадам", - отметил он.
По информации Резниченко, люди предварительно не пострадали.
В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вражеских обстрелов Днепропетровщины погиб человек, пятеро ранены, ситуация в регионе динамичная и напряженная, - ОК "Південь"