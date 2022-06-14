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Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесчине. Подразделение ПВО уничтожило 2 ракеты "Оникс", - ОК "Південь"

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Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесчине. Подразделение ПВО уничтожило 2 ракеты "Оникс", - ОК "Південь"
Войска РФ сегодня утром нанесли ракетный удар по Одесчине.

Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Одеса.Офіційно".

"По Одесчине враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Victor Frey
    Тому що поставлена путіним мета знищення України. І тут ілюзій не повинно бути - або ми або вони
  • Garry Grant
    Это ж кацапня каждое утро просыпается с одной единственной мыслью-что в Украине уничтожить,что обстрелять, сколько украинцев убить...Пи#дец какой-то.🤦
  • Kindrat74
    От цікаво, вже три місяці читаю, що завдали удару по Одещині (там ракетний, ОК, дальність), зараз часто по Сумщині та Чернігівщині (з МІНОМЕТІВ!!!) - з якої причини ЖОДНОГО разу не було повідомлення на зразок: "Точка вильоту була встановлена і по ній був нанесений масований удар у відповідь"??? Це що, комплекс жертви??? Я не кажу про ракети, але коли з МІНОМЕТІВ чи арти - то це як???
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