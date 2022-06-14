Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесчине. Подразделение ПВО уничтожило 2 ракеты "Оникс", - ОК "Південь"
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Войска РФ сегодня утром нанесли ракетный удар по Одесчине.
Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Одеса.Офіційно".
"По Одесчине враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.