Правительство запретило экспортировать украинские газ, уголь и мазут

Кабинет Министров установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.

В частности, такие нулевые квоты были установлены на:

топливо жидкое (мазут);

уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

газ природный украинского происхождения.

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Напомним, 7 июня правительство создало штаб по подготовке Украины к старту нового отопительного сезона.