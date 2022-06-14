Правительство запретило экспортировать украинские газ, уголь и мазут
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Кабинет Министров установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.
Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.
В частности, такие нулевые квоты были установлены на:
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топливо жидкое (мазут);
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уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);
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газ природный украинского происхождения.
Напомним, 7 июня правительство создало штаб по подготовке Украины к старту нового отопительного сезона.