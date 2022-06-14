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Правительство запретило экспортировать украинские газ, уголь и мазут

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Правительство запретило экспортировать украинские газ, уголь и мазут
Кабинет Министров установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.

В частности, такие нулевые квоты были установлены на:

  • топливо жидкое (мазут);

  • уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

  • газ природный украинского происхождения.

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Напомним, 7 июня правительство создало штаб по подготовке Украины к старту нового отопительного сезона.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Не прошло и три месяца войны...
  • Alex Tiger
    Мляха-муха... А с чего-же Беня КАЛомойский кормиться будет?

    Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
  • Віталій А
    Бідненькі власники шахт і газодобувні компанії. Такі жертви для них

    Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
    А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
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