Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,5 тыс. человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1434 танка и 3503 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 июня потери личного состава противника составляют около 32 500 человек.