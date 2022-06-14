Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,5 тыс. человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1434 танка и 3503 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 32500 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1434 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 3503 (+11) ед,
артиллерийских систем - 721 (+3) ед,
РСЗО - 229 (+3) ед,
средств ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов - 213 (+0) ед,
вертолетов - 179 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
крылатых ракет - 125 (+0),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
специальной техники - 54 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.