Из России до конца года могут уехать более 15 тысяч миллионеров, - исследование

Более 15 тыс. россиян, состояние которых превышает 1 млн долларов, могут уехать из РФ уже в этом году.

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства Henley&Partners, исследовавшие глобальную экономическую миграцию. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Россия теряет миллионеров. Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", - – заявил аналитик Эндрю Амойлс, собиравший данные для исследования.

Агентство отмечает, что США и Великобритания стали гораздо менее комфортными для потенциальной миграции россиян. Теперь власти этих стран могут иметь юридические и этические вопросы к происхождению их средств.

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Эксперты прогнозируют, что наиболее привлекательной для российских мигрантов страной станут Объединенные Арабские Эмираты. Также россияне могут ехать в Австралию, Сингапур, Израиль, Мальту и Монако.