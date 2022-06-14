Марокканец Брагим Саадун, которого хотят казнить оккупанты, имеет гражданство Украины, - отец

Брагим Саадун стал гражданином Украины в 2020 году после года службы в армии.

Об этом, как пишет Reuters, сообщил его отец Тахар Саадун, передает Цензор.НЕТ.

По словам отца, Брагим собирался изучать аэрокосмические технологии в университете в Киеве, и для этого ему требовалось гражданство Украины.

Мужчина также отметил, что его сын сдался в плен добровольно, поэтому его должны содержать в качестве военнопленного. Сейчас, по его словам, у семьи Саадуна нет контакта с "адвокатом" сына.

"Как семья мы страдаем из-за отсутствия контакта с адвокатом для обмена юридической информацией. Это усиливает наши страдания", - сказал он журналистам.

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