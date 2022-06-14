SWIFT прекращает предоставлять услуги Сбербанку РФ и еще двум банкам

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестает предоставлять услуги Сбербанку, Россельхозбанка (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ).

Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что от SWIFT с 12 марта 2022 года были отключены ВТБ, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация ВЭБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи денежных уведомлений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных денежных инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах.

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SWIFT является частной ассоциацией со штаб-квартирой в Бельгии. Компания неоднократно заявляла, что не имеет полномочий принимать решения о тех или иных санкциях. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами, отмечала ассоциация. В то же время, являясь зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, она обязана соблюдать нормы ЕС.

Евросоюз с 12 марта 2022 года запретил предоставлять услуги передачи финансовых сообщений российским банкам, попавшим под санкции. SWIFT затем подтвердила, что отключит эти кредитные организации от системы.

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