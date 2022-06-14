Чем быстрее и больше оружия получит Украина, тем ближе мир, - Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал союзников поскорее дать Украине необходимое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом он заявил в эфире BBC WORLD SERVICE.

"Медленно, но уверенно Украина выигрывает войну против российской агрессии. Несмотря на то, что Россия имеет в десять раз больший арсенал гаубиц и ствольной артиллерии. Это действительно сложно. Если бы у нас было больше оружия, больше артиллерии и больше танков, был бы более короткий путь к победе. И это также означало бы более короткий путь к миру. Можете себе представить: чем больше оружия, тем ближе мир. И это именно об Украине и ситуации на Донбассе, на востоке нашего государства", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, Украина не готова уступить часть территории для прекращения войны.

"Территориальная целостность Украины не является предметом для компромиссов. Как не является она и предметом для переговоров. Ведь это не остановит Путина. Это будет очередным фактом, который будет мотивировать его продолжать свою агрессию. И никто не знает, где завтра окажутся российские силы. Может, на Готланде в Швеции или на Аляске в Соединенных Штатах, или в странах Балтии на границе с Россией", - пояснил Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что следует остановить все попытки Путина шантажировать Европу.

"Ведь эта война - не только против Украины. Это война против всего цивилизованного мира. И нам следует найти правильные ответы на все эти попытки шантажа", - подытожил Порошенко.

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