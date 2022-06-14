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Сообщено о подозрении в госизмене командиру корабля РФ "Адмирал Макаров", перебежавшему на сторону врага в 2014 году, - ГБР

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Сообщено о подозрении в госизмене командиру корабля РФ "Адмирал Макаров", перебежавшему на сторону врага в 2014 году, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне - командиру российского фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу на российском черноморском флоте.

"Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе", - информируют в ГБР.

Также сообщается, что следователи  ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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Топ комментарии

  • Виктор Паплинский
    2022-2014=8 лет...

    С такой скоростью движение дошло только до подозрения... Теперь до суда, если скорость та же, дело дойти может к старости предателя... Ну а суд точно закончится на 5какую-то годовщину смерти от старости...

    Похоже, в стране системное покрывание государственных изменников. Или мне одному это кажется?
  • Kolja Stambulskij
    до чого така швидкість....
  • Ніна Тарасюк
    всі справа в тому, що прокурорам, слідчим та суддям немає часу займатися такими дрібницями... це ж не хлібна справа... є завдання важливіші - набивати свої кишені, користуючись службовим положенням та виконувати замовлення влади в стилі "чєго ізволітє"...
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