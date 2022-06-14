Сообщено о подозрении в госизмене командиру корабля РФ "Адмирал Макаров", перебежавшему на сторону врага в 2014 году, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне - командиру российского фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу на российском черноморском флоте.

"Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе", - информируют в ГБР.

Также сообщается, что следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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