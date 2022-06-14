Суд запретил партию Мураева "Наши", - ЧЕСНО

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию "Наши", которую Минюст считает пророссийской.

Об этом сообщает движение "Чесно" со ссылкой на присутствующую на заседании представительницу Минюста, информирует Цензор.НЕТ.

Главой этой партии является экс-нардеп Евгений Мураев.

Это уже четвертая запрещенная пророссийская партия и сегодня суд будет рассматривать дела еще по 4 партиям, в частности дела относительно партий Владимира Сальдо и Натальи Витренко.

Имущество партии "НАШИ" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

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