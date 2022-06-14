Из-за вражеских обстрелов Днепропетровщины накануне вечером погибла женщина, ее тело нашли сегодня утром, - ОВА

Из-за вражеских обстрелов Зеленодольской громады накануне вечером погибла женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за обстрела Зеленодольской громады, произошедшего накануне вечером, погибла женщина. Ее тело обнаружили сегодня утром возле дачного дома", - заметил он.

"К сожалению, это уже третья смерть от вражеских "Ураганов" за последнюю неделю. Враг ежедневно обстреливает наши громады в Криворожском и Синельниковском районах", - добавляет Резниченко.

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