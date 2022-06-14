Информация о холерной палочке в водопроводной воде в столице - фейк и часть информационной борьбы, - "Киевводоканал"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечается, в сети распространяется фейковая информация о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде.
"Такое сообщение уже распространилось пабликами и чатами разных городов. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой", - говорится в сообщении.
Как отмечают в "Киевводоканале", эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения.
Предприятие отмечает, что качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от ДСанПиН 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна.
Также сообщается, что "Киевводоканал" снабжен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме, все процессы водоподготовки происходят в установленном порядке.
"Информация о якобы некачественной водопроводной воде является частью информационной борьбы, которая идет в рамках войны с российскими оккупантами. Даже в самые сложные времена, в период активных боевых действий вокруг города, "Киевводоканал" строго соблюдал технологии водоподготовки и подавал в дома киевлян безопасную питьевую воду. Мы продолжаем это делать и дальше, никаких причин для волнения по безопасности водопроводной воды нет", - сказал председатель правления - генеральный директор "Киевводоканала" Сергей Крушановский.