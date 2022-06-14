Украина готовилась к вторжению РФ, но не смогла его предотвратить без должной поддержки западных партнеров, - Зеленский

Украина готовилась к российскому вторжению, но предотвратить его помешало отсутствие должного вооружения и превентивных санкций против РФ со стороны западных партнеров.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

На замечание, что Байден предупреждал его о войне, а он не хотел о ней слышать, президент Украины ответил, что тоже имеет много вопросов к западным лидерам.

"Я считаю, что украинская сторона должна задать вопрос, и этот вопрос должен быть адресован многим европейским лидерам, а также американскому лидеру. Было бы справедливо, если бы меня как украинского лидера выслушали заранее, прислушались к тому, от чего мы предостерегали. Я имею в виду превентивные санкции, чтобы война не началась, создание Черноморского флота со страной-партнером. Мы это предлагали, мы говорили, что Россия перекроет Черное море", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу ПВО, потому что не хотели идти на передовую в Донецкой области, - ГУР МО

Он отметил, что еще год назад просил о предоставлении Украине систем ПВО.

"Мы также говорили о ракетной программе, я об этом сообщал год назад и представил программу, какие средства противовоздушной обороны нам нужны, чтобы защитить себя – и это правильный ответ на ваш вопрос. Если бы меня услышали, Украина имела бы больше шансов остановить вторжение Российской Федерации ", – убежден Зеленский.

В конце концов, он констатировал, что Украина готовилась к нападению, но ее сначала никто не поддерживал.

"Сигналы, которые вы вспоминаете, они все были разные. Смотрите, если бы все было так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему воздушное пространство не закрыли, почему до этого вторжения нам не предоставили оружие и почему не были введены временные санкции для того, чтобы сдержать президента России? Я бы так ответил. Скажем честно: мы к этому готовились, сначала нас никто не поддерживал, а сейчас я благодарен всем партнерам за поддержку, которую мы имеем", - подытожил Зеленский.

Читайте: На северодонецком "Азоте" укрываются до 560 человек, - мэр Стрюк