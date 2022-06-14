Условия боя в Северодонецке тяжелые, полноценное обеспечение уже невозможно. Необходимы боеприпасы, ПВО и усиление контрбатарейной борьбы - Бутусов

Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают удерживать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение.

Об этом в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Все мосты через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком выведены из строя. Таким образом, поставки возможны только через реку, что значительно усложняет обеспечение войск.

Но противник видит это. Российские войска с помощью дронов корректируют огонь по мостам и близлежащим участкам, наблюдают за районом между Лисичанском и Северодонецком и наносят постоянные удары по местам, где возможно применение средств переправы", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, оккупанты начали атаки на промзону, пытаются продвинуться и атаковать отдельные здания.

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"Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают держать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение. Атаки все отражаются. Противник несет значительные потери. Это героизм, на котором почти все и держится на войне. Условия боя тяжелые, поскольку полноценное обеспечение уже невозможно. К сожалению, политическое вмешательство в военное управление значительно усложняет ведение боевых действий в этом районе", - пояснил журналист.

Главный редактор Цензор.НЕТ подчеркнул, что в этом районе необходимо усиление контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона района переправ, инженерное обеспечение и дополнительные боеприпасы.

"А количество руководителей, которые не видят ситуацию в районе боевых действий своими глазами, никак не улучшает положение. А в некоторых вещах и очень ухудшает. Если кто-то из Киева хочет понять, что там происходит, то нужно просто перейти на другой берег Северского Донца и провести время хотя бы на передовом командном пункте в Северодонецке, усиление нужно именно там. А управлять по карте очень просто и уютно", - подытожил Бутусов.

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