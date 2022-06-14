Два крупнейших банка США приостановили сделки с российским госдолгом, - Bloomberg

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств РФ.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным источников агентства, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group (SPB:GS) решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать и новые, и наличные паевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ

"В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет совершать определенных операций по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из банков.

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Ранее OFAC сообщило, что лицензия, разрешающая транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России сроком до 25 мая, не будет продлена.