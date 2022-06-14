Уничтожение опытного танка Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонны Кантемировской дивизии возле села Белки. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский опытный танк Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонну Кантемировской дивизии у села Белки.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, новейший российский танк был уничтожен в Сумской области вблизи села Белки в марте 2022 года. Группа украинских воинов из 93-й бригады, которыми руководил боец с позывным Майор, уничтожила 6 танков, 25 автомобилей, 1 БМП, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор" и взяла в плен 35 оккупантов, используя только один трофейный танк Т-80Б.

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