Новости • Война

Уничтожение опытного танка Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонны Кантемировской дивизии возле села Белки. ВИДЕО

51 58513
Украинские воины уничтожили российский опытный танк Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонну Кантемировской дивизии у села Белки.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов,  новейший российский танк был уничтожен в Сумской области вблизи села Белки в марте 2022 года. Группа украинских воинов из 93-й бригады, которыми руководил боец с позывным Майор, уничтожила 6 танков, 25 автомобилей, 1 БМП, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор" и взяла в плен 35 оккупантов, используя только один трофейный танк Т-80Б.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия боя в Северодонецке тяжелые, полноценное обеспечение уже невозможно. Необходимы боеприпасы, ПВО и усиление контрбатарейной борьбы - Бутусов

Топ комментарии

  • Yuriy Shudrya
    браво хлопці - п*здіть рашистів, гарно горять, нема чого їздити по українським степам
  • Moshe Dayan
    Несвіжа русня.
  • Colt
    Знают "Дрозды", что получат *****...
    Спят крепким сном "Дрозды"...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости