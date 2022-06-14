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Передал информацию о сотрудниках полиции Херсонщины: Заместителя гендиректора больницы подозревают в государственной измене

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Передал информацию о сотрудниках полиции Херсонщины: Заместителя гендиректора больницы подозревают в государственной измене
Заместитель гендиректора больницы в Херсонской области передал оккупантам документацию с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следователи установили, что в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора учреждения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора.

По собственной инициативе он сообщил оккупантам, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона.

Ему сообщено о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Зачем заретушировать фейс этого предателя? Народ должен знать всех своих "хероев".
  • Дмитрий Томилин 8f4af3d4
    Интересно получается, а главнокомандующий еврей ,который сдал без единого выстрела Херсон,Бердянск,Н.Каховку,Мелитополь,Энергодар не хотят подозревать в государственной измене? Нет?
  • Garry Grant
    Старый прожженный ватник. Таких только могила исправит.
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