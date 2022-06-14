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Над Тернопольщиной сбили несколько российских ракет: Предварительно - жертв и разрушений нет (обновлено)

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Над Тернопольщиной сбили несколько российских ракет: Предварительно - жертв и разрушений нет (обновлено)
В Тернопольской области раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщают о взрывах в Тернопольской области. Позаботьтесь о безопасности", - отметил глава города.

Глава ОВА Владимир Труш попросил всех оставаться в укрытиях.

"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим впоследствии, будьте в укрытиях", - говорится в сообщении.

Позже мэр Надал заявил, что работает ПВО.

Глава области Труш проинформировал, что силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной.

Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

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