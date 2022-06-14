Над Тернопольщиной сбили несколько российских ракет: Предварительно - жертв и разрушений нет (обновлено)
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В Тернопольской области раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщают о взрывах в Тернопольской области. Позаботьтесь о безопасности", - отметил глава города.
Глава ОВА Владимир Труш попросил всех оставаться в укрытиях.
"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим впоследствии, будьте в укрытиях", - говорится в сообщении.
Позже мэр Надал заявил, что работает ПВО.
Глава области Труш проинформировал, что силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной.
Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.