Силы ПВО сбили над Золочевом ракету, поврежден объект гражданской инфраструктуры, - Козицкий (обновлено)

Над Золочевым во Львовской области силы ПВО сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается", - отметил он.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил в телеграм-канале, что слышны взрывы во Львовской области.

"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!" - пишет Садовый.

Позже Козицкий сообщил в фейсбуке, что над Золочевом силы ПВО сбили ракету. "В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

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