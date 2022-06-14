Силы ПВО сбили над Золочевом ракету, поврежден объект гражданской инфраструктуры, - Козицкий (обновлено)
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Над Золочевым во Львовской области силы ПВО сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается", - отметил он.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил в телеграм-канале, что слышны взрывы во Львовской области.
"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!" - пишет Садовый.
Позже Козицкий сообщил в фейсбуке, что над Золочевом силы ПВО сбили ракету. "В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
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