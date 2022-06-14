"Мне стыдно за то, кому я служил", – бывший майор полиции РФ выступает против агрессии России. ВИДЕО
Об этом мужчина сам рассказал в видео, опубликованном пресс-центром Государственного бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне стыдно за то, кому я служил, и страшно вообразить, что я мог пойти на войну и отправлять ракеты по городу моего детства", - говорит мужчина.
Он дослужился до начальника участковых уполномоченных милиции Волгоградской области. Но вернулся в Украину в 2006 году. Мужчина категорически осуждает путинский режим и разорвал все отношения с бывшими коллегами. В знак протеста также решил сжечь свой военный билет: "Быть россиянином – стыдно! Мой дом – это Украина!".
"Еще при Советском Союзе многие украинцы получали свое образование в России и начинали там строить свою карьеру. Многие из них возвращаются домой, но в РФ остаются тяжесть лет службы стране-агрессору и сослуживцы, которые сегодня идут "денацифицировать" побратимов", - объясняют в ГБР.