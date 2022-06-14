Новости • Война

"Мне стыдно за то, кому я служил", – бывший майор полиции РФ выступает против агрессии России. ВИДЕО

12 97018
"Мне стыдно за то, кому я служил", – бывший майор полиции РФ выступает против агрессии России. ВИДЕО
54-летний уроженец Хмельницкого много лет работал в силовых структурах России, получил гражданство. Теперь он этого стесняется.

Об этом мужчина сам рассказал в видео, опубликованном пресс-центром Государственного бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне стыдно за то, кому я служил, и страшно вообразить, что я мог пойти на войну и отправлять ракеты по городу моего детства", - говорит мужчина.

Он дослужился до начальника участковых уполномоченных милиции Волгоградской области. Но вернулся в Украину в 2006 году. Мужчина категорически осуждает путинский режим и разорвал все отношения с бывшими коллегами. В знак протеста также решил сжечь свой военный билет: "Быть россиянином – стыдно! Мой дом – это Украина!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздаются на Тернопольщине: Жителей просят оставаться в укрытиях

"Еще при Советском Союзе многие украинцы получали свое образование в России и начинали там строить свою карьеру. Многие из них возвращаются домой, но в РФ остаются тяжесть лет службы стране-агрессору и сослуживцы, которые сегодня идут "денацифицировать" побратимов", - объясняют в ГБР.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Загадка :
    Едут в одном помещении бурятский рядовой, чеченский командир и московский генерал.
    Вопрос :кто за рулём?
    Ответ:водитель РЕФРЕЖИРАТОРА
  • НБ
    Ну от він повернувся в 2006 році. Кожні три місяці їздив в ********* за пенсією. І за всі ці роки (16!!!) не спромігся заговорити мовою. Соромно йому? Не вірю!
  • Игорь Билык
    А за что больно? Так чисто ради интереса узнать. В свинособакии много украинцев работало до 2014-ого . Кстати он в Украине находится, покажи мастер класс или ты надеешся кто-то другой дебильный ему что-то сделает?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости