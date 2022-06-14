Силы ПВО сбили российскую ракету над Хмельнитчиной, - ОВА

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Хмельницкой областью.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет.

В настоящее время производится поиск места падения/обломков сбитой ракеты. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

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