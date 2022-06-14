Германия одной из первых стран ЕС упростила доступ к практике на территории страны для украинских адвокатов, - НААУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НААУ.
Так, 11 июня глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова и заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий провели рабочую встречу с руководством Федеральной палаты адвокатов Германии (BRAK). Встреча состоялась в рамках 50-й конференции президентов адвокатских объединений Европы.
С немецкой стороны приняли участие президент BRAK Ульрих Вессельс, руководитель секретариата BRAK и директор по вопросам международного сотрудничества BRAK Вероника Херрер.
Украинская делегация поблагодарила немецких коллег за чрезвычайно важную работу, которую они проделали и продолжают осуществлять в поддержку украинских адвокатов, временно находящихся в Германии.
"В частности мы благодарны за ту финансовую поддержку, которую немецкие адвокаты и палаты адвокатов Германии оказали украинским адвокатам. Эта помощь была получена теми, кто в ней нуждается согласно распределению попечительского совета", - подчеркнула Изовитова.
Отмечается, что Германия стала одной из первых стран Европейского Союза, которая очень быстро упростила доступ к практике на своей территории для украинских коллег.
"Мы благодарны за долгие годы дружбы и поддержки между нашими адвокатурами и очень ценим это", - подчеркнула Лидия Изовитова.
Вессельс выразил всяческую поддержку и заверил, что немецкие коллеги продолжат оказывать посильную помощь украинским коллегам без колебаний.