Новости • Война

Оккупанты все чаще применяют против Украины советские типы крылатых ракет, - Воздушные силы ВСУ

10 45129
Оккупанты все чаще применяют против Украины советские типы крылатых ракет, - Воздушные силы ВСУ
Российские оккупанты применяют свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря и России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В последнее время сохраняется тенденция к экономии этих высокоточных дорогостоящих ракет. На сегодняшний день враг все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие, как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 – одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", - отметил он.

По словам Игната, масса боевой части ракеты Х-22 составляет 900 кг, и она наносит чрезвычайно сильные разрушения.

"У этой ракеты есть существенный, огромный недостаток - она летит не в цель, не всегда попадает туда, куда ее направили, и очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры, с человеческими жертвами", - добавил спикер Воздушных сил.

Игнат проинформировал, что оккупанты уже около 2 месяцев не залетают на территорию Украины, которую контролируют ВСУ.

"Противник применяет свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря, России, прежде всего - это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по нашей территории высокотехнологичные ракеты, очень дорогие, одна ракета стоит миллионы долларов. Ракета "Калибр" морского базирования тоже стоит немало", - пояснил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 июня Воздушные силы сбили вражеский Су-34 в районе Изюма. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения оккупантов

Топ комментарии

  • Super Gut
    👉Коли кучма був президентом України, а тимошенко займала пост віце-прем'єра України з проблем паливно-енергетичного комплексу, то у 1999-2001 роках Україна передала росії в якості розрахунку за природний газ:

    ‼️Вісім стратегічних винищувачів Ту-160;

    ‼️Три винищувача Ту-95МС;

    ‼️близько 600 крилатих ракет Х-22, що стояли на озброєнні.


    Чому ці тварюки досі не на нарах 🤬🤬🤬

  • Владислав Васильченко
    в 1999 р. Кучма Л. передав роzії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ
  • Victor Frey
    таких президентів ми заслужили..перші роздали ядерную зброю за папірець та озброєння за вонючий газ який потім лазаренки з тимошенками перепродали в Європу втридорога. Останній же розпорядився не стріляти та от сьогодні відчитав Байдена бо бачите нам тут не надали інформацію про напад путіна....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости