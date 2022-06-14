Италия будет поддерживать Украину на пути к завершению войны и в стремлении стать частью ЕС, - премьер Драги

Итальянское правительство и дальше будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Правительство Италии будет продолжать работать над скорейшим прекращением огня и мирными переговорами на условиях, которые Украина сочтет приемлемыми. Италия поддерживает и продолжит поддерживать Украину и ее стремление быть частью Европы", – сказал глава итальянского правительства Марио Драги на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в Риме, 14 июня.

Он также заявил, что обсуждал с Беннеттом блокаду Россией украинских портов, которая останавливает экспорт зерна из страны, а также способствует риску продовольственной катастрофы в мире.

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"Мы должны работать как можно быстрее, чтобы иметь безопасные коридоры для транспортировки зерна. У нас очень мало времени, потому что через несколько недель новый урожай будет готов и его невозможно будет хранить", - отметил Драги.

Глава итальянского правительства поблагодарил Израиль за его попытки посредничества по поводу российско-украинской войны.

В свою очередь, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль поможет европейским странам с альтернативой российскому газу.

"Израиль сможет помочь Европе, добывая природный газ, и это отличная новость", - сказал Беннетт.

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