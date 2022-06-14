30 стран оказывают Украине поддержку в разминировании территории
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщила представитель Министерства внутренних дел Украины Алена Матвеева.
Она отметила, что масштабы загрязнения территорий взрывоопасными предметами и интенсивность работ требуют привлечения и постоянного обновления ресурсов. В первую очередь, речь идет об обеспечении подразделений пожарно-спасательной техникой и техникой для разбора завалов, средствами индивидуальной защиты для спасателей и т.д.
"Европейские страны готовы и дальше оказывать нам необходимую поддержку (для разминирования – ред). Один из уже эффективно работающих каналов — Европейский механизм гражданской защиты... продолжает обеспечивать помощь для Украины силами 30 стран: привлечены все 27 стран ЕС, а также Норвегия, Турция и Северная Македония", - сказала Матвеева.
Она уточнила, что за более чем 100 дней войны Украине предоставили 40 тысяч тонн поддержки для разминирования, в частности, около 400 пожарно-спасательных машин, спецоборудования и одежды, которые необходимы украинским спасателям для обезвреживания "наследия" российских войск.
Кроме того, Матвеева отметила, что 18 международных организаций изъявили желание предоставить гуманитарную помощь для разминирования, а также идет работа над проектами по разминированию с привлечением зарубежных экспертов.