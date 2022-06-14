ВСУ сбили вертолет рашистов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Российские оккупанты продолжают вести обстрел Одесщины, Николаевщины и Херсонщины.

Об этом говорится в сводке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и атаки системами залпового огня по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активных действий не ведет, усиливает свою оборону, минирует пути подступа и побережья реки Ингулец.

Продолжаются ракетные удары по Одесской области. Утром 2 крылатые ракеты типа "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса "БАЛ" во временно оккупированном Крыму. Над морем их метко сбило подразделение противовоздушной обороны.

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Ночью, пытаясь вернуть утраченные позиции, оккупанты продолжали обстрелы соседних регионов с территории Херсонщины. Реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган" ударили по Криворожскому району и Николаеву. По результатам обстрелов пострадавших нет.

Разрушая супермаркеты, объекты городской и пригородной инфраструктуры, оккупационные войска не оставляют попыток запугать местное население и доказать свое силовое преимущество.

Между тем наши подразделения, выполняя огневые задачи, в том числе и с применением ракетно-артиллерийского вооружения, исключили из списков 16 рашистов и сократили вражескую армию на 1 танк и еще 6 единиц бронированной и автомобильной техники. А в районе Николаевки на Херсонщине из переносного зенитно-ракетного комплекса заземлен 1 вражеский вертолет без возможности повторного использования.

"Контртеррористическая операция", провозглашенная рашистами в начале марта в северо-западной части Черного моря, не имеет ни смысла, ни содержания, ни завершения. Так оккупанты оправдывают блокаду украинских портов и пребывание наготове четырех ракетных и трех больших десантных кораблей. 32 крылатые ракеты морского базирования продолжают поддерживать ракетную угрозу актуальной", - говорится в сообщении.

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