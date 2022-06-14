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Визит Макрона в Киев - "один из вариантов", решения еще нет, - представитель французского правительства

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Визит Макрона в Киев - "один из вариантов", решения еще нет, - представитель французского правительства
Возможный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину является одним из "нескольких вариантов", но ничего не решено.

Об этом сообщила представитель правительства Франции Оливия Грегуар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Возможный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в столицу Украины Киев является одним из "нескольких вариантов", которые сейчас находятся на столе, хотя твердое решение по этому поводу еще не принято, заявила представитель правительства Оливия Грегуар", - говорится в сообщении телеканала France 24.

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Ранее немецкая газета Bild am Sonntag сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Киев в четверг с Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Посольство Франции в Украине поначалу подтвердило визит президента. А потом опровергло свой комментарий.

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Топ комментарии

  • Aivaras Petkevicius
    Ще жабоїд не отримав нових інструкцій від людожерів.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Англо-саксы тормознули немцев французов и итальянцев) НеЛоха тоже предупредили, что вскроют всю его "проукраинскую" позицию перед началом войны.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Стамбула(Мінськ-3) не буде,тому не варто в Україну їхати!!))
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